TMO'dan yem fiyatlarına müdahale

Ali Ekber YILDIRIM

Yem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle çok zor durumda kalan yetiştiricileri desteklemek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi yem fiyatlarına müdahale edecek. Dün, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin başkanlığında süt sektörü ile yapılan toplantıda da üretici temsilcileri yem fiyatlarındaki yüksek artışı gündeme getirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın da katıldığı toplantıda yem fiyatlarına müdahale edileceği ifade edildi.

Yem sanayicilerine ucuz arpa ve mısır verilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi, öncelikle stoklarındaki arpa ve mısırı tonu 1950 liradan yetiştiricilere ve yem sanayicilerine vererek fiyatın düşmesini sağlamayı hedefliyor. Stoklardaki ürün yetmezse arpa ve mısır ithalatı yapılacak.

Daha önce un fiyatının yükselmesini önlemek için sanayicilere ucuz buğday temin eden Toprak Mahsulleri Ofisi bu kez benzer bir uygulamayı yem için yapacak. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin günlük piyasa bültenine göre 9 Haziran 2021’de arpanın tonu serbest piyasada 2 bin 580 liradan işlem gördü. Konya Ticaret Borsası’nda arpanın tonu 2 bin 742 lira, Eskişehir Ticaret Borsası’nda 2 bin 755 lira, Polatlı Borsası’nda 2 bin 749 liradan işlem gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi bu seviyedeki arpanın tonunu 1950 liradan yetiştiricilere ve yem sanayicilerine verecek.

Mısır fiyatı ise serbest piyasada tonu 2 bin 415 lira. Konya Borsası’ndaki fiyatı ise 9 Haziran itibariyle 2 bin 530 lira. Toprak Mahsulleri Ofisi mısırın tonunu yetiştiricilere ve sanayicilere 1950 liradan verecek. Yem sanayicileri ucuza hammadde alacak ve yemi ucuza satacak. Yetiştiriciler de daha uygun fiyata yem alacak.

Güçlü bir müdahale olacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal müdahale ile ilgili sorularımızı yanıtlarken, detayları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklayacağını belirterek sadece güçlü bir müdahale olacağını ve yetiştiricilerin yem maliyetlerini düşürmeye, piyasada spekülatif amaçlı fiyat artışlarını önlemeye kararlı olduklarını ifade etti.

Yem sanayicileri ile maliyet hesabı yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve ekibi bugün yem sanayicileri ile toplantı yaparak yem fiyatlarına yapılacak müdahaleyi görüştü. Önümüzdeki salı günü ise Ofis’in vereceği arpa ve mısırla yem maliyet hesapları yapılarak ne kadar indirim olacağı ele alınacak.