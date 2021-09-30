TMO’nun ana statüsü yenilendi

Mehmet KAYA

ANKARA (DÜNYA) – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ana Statüsü yenilendi. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’ni işleyiş ve piyasa düzenlemeye yönelik faaliyetlere ilişkin yetki, uygulama usul ve esasları belirlendi. TMO’nun 1984’te çıkan ana statüsü yürürlükten kaldırıldı.

Yeni statüde TMO’nun sermayesi 2 milyar 550 milyon TL olarak belirlendi. Bakliyat TMO’nun ana görev alanları arasında statüye eklendi.

Daha önce bakliyata ilişkin Cumhurbaşkanınca görev verilmesi halinde regülasyon ve destek amaçlı alım-satım yapılabiliyordu. Böylece bakliyata ilişkin operasyonlar ilave bir prosedüre gerek kalmaksızın gerçekleştirilebilecek.

TMO yurt içi ve dışında fabrika kurabilecek, yurt içinde lisanslı depoculuk şirketlerine ortak olabilecek, ürün senedi alıp-satabilecek

Yeni statü ile değişen kanun ve kuruluşlara yapılan atıflar da yeniden düzenlendi. Bir başka değişiklik de sayısal sistemlere yönelik oldu. Sayısal ortamda kayıt tutulması ve işlemler yapılmasına yönelik tanımlar ile yetkiler yeni statüde yer aldı.

Yenilenen statüye göre TMO’nu lisanslı depoculuk şirketlerine ortak olabilecek, depo kiralayabilecek, yurt içinde ve dışında laboratuvar, test merkezi, şirket, kooperatif, depo, tesis ve fabrika kurabilecek.

Lisanslı depoculuk kapsamında dolaşıma giren Elektronik Ürün Senetleri ile TMO’nun işlem yapmasına olanak sağlandı.