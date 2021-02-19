TMO’nun ayçiçeği yağı ihalesine 3 firmadan teklif

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 18 Şubat'ta yaptığı ithal ayçiçeği yağı ihalesine 3 firma teklif verdi. Teklifler ton başına 1394 ile 1441.50 dolar arasında.

Dün yapılan ithal ayçiçeği ham yağ ihalesine Tekirdağ Liman teslimi 10 bin ton için Rolweg S.A ton başına 1448 dolar teklif verdi. Yayla Agro Tekirdağ teslimi 5 bin ton için ton başına 1395 dolar teklif sundu. Yayla Agro Mersin teslimi 5 bin ton için ise ton başına 1430 dolar teklif etti. Aston FFI ise, Mersin teslimi 5 bin ton için ton başına 1440 dolar teklif verdi.

Görüşmelerle fiyatta 1-10 dolar indirim yapıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün görüşmeleri sonunda Rolweg S.A fiyatını ton başına 1448 dolardan 1441.50 dolara düşürdü. Yayla Agro ise her iki fiyat teklifinde ton başına 1 dolar indirerek Mersin için 1429, Trakya için 1384 dolar olarak fiyatı revize etti. Aston FFI ise Mersin için verdiği ton başına 1440 dolarlık teklifi 10 dolar indirimle 1430 dolara düşürdü.

İhalenin pazartesi günü sonuçlandırılması bekleniyor.