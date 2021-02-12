TMO'nun ithal mısır fiyatı ortalama 273 dolar

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 11 Şubat 2021'de yaptığı yemlik mısır ithalat ihalesinde ton başına ortalama 273,60 dolardan 235 bin ton mısır alımı gerçekleşti.

Daha önce 24 Kasım 2020'de yapılan ihalede ortalama fiyat ton başına 249,06 dolar olurken, 12 Ocak'ta yapılan ihalede ise ton başına ortalama 266,96 dolardan alım yapılmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 24 Kasım 2020'den 11 Şubat 2021'e kadar yaptığı 3 ihalede fiyat ortalama 249,06 dolardan 273,60 dolara çıktı. Bugünkü kurla mısırın Türkiye'ye teslim fiyatı ton başına 1915 lirayı buldu.

En yüksek fiyat Cargil ve Erser'den

İhalede en yüksek fiyatı İzmir teslimi toplam 50 bin ton mısır için Cargill ve Erser firmaları verdi. Her iki firma da İzmir Limanı teslim 25'er bin ton yemlik mısır için ton başına 274 dolar 90 sent fiyat verdi. En düşük fiyat ise ton başına 269 dolar ile Aston firması tarafından verildi. Aston, Samsun Limanı'na teslim edilmek üzere 25 bin ton ithal mısır için ton başına 269 dolar fiyat verdi.

Yerli mısır alım fiyatı 1325 lira açıklanmıştı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2020 ürünü yerli mısır alım fiyatını ton başına 1325 lira olarak açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 29 Temmuz 2020 akşamı CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda 2020 yılı mısır alım fiyatını ton başına 1325 lira olarak duyurdu.

Serbest piyasada mısırın tonu 1816 lira

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin günlük olarak yayınladığı piyasa bültenine göre mısırın serbest piyasada alım fiyatı ton başına 1816 lira. Adana'da ton başına 1840 lira. Konya Ticaret Borsası'nda ise 1788 lira.

11 Şubat 2021 günü yapılan 235 bin ton ithal mısır alım ihalesinde 19 Şubat-15 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilmek üzere ihaleyi kazanan firmalar ve verdikleri fiyatlar şöyle: