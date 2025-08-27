TMO’nun ithalat ihaleleleri için yeni yönetmelik yayımlandı

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve buna yönelik hizmet alım ihalelerine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

TMO'nun "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ve Buna İlişkin Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TMO'nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve buna ilişkin hizmet alım ihaleleri, ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun görevlendirmesiyle yapılabilecek.

İhale işlemlerine başlamadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenecek ve dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilecek.

İhale öncesinde, ihale şartnamesinde belirtilen ve teklif edilecek bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınacak.

Taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere en az yüzde 6 kesin teminat istenecek.

TMO, Cumhurbaşkanı Kararı'yla görevlendirilmesi, ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun yetkilendirmesiyle, yurt dışındaki devlet kurumu veya kuruluşlarından, yabancı devletlerin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle doğrudan ithalat yoluyla alım yapabilecek.