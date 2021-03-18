TMO'nun mısır ithalat ihalesine en yüksek teklif Cargill'den

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 115 bin ton mısır ithalat ihalesine 8 firma teklif verdi. Verilen en yüksek teklif ton başına 302 dolar olurken, en düşük teklif 278.80 dolar oldu. İhaleye Cargill, Viterra, GTCS, ADM, Rolweg, Orsett, Erser ve Kibar firmaları teklif verdi. Derince, İzmir ve Bandırma Limanı'na teslim toplam 115 bin ton yemlik mısır ithalat ihalesine her 3 liman teslimi için de en yüksek fiyatı Cargill'in vermesi dikkat çekti.

Bugün yapılan ihale ile Derince Limanı'na teslim 60 bin ton, İzmir limanı teslim 30 bin ton ve Bandırma Limanı'na teslim 25 bin ton olmak üzere 115 bin ton yemlik mısır alımı yapılması öngörülüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu teklifleri değerlendirdikten sonra karar verecek. İhale kapsamında alınacak mısır için yükleme dönemi ise 25 Mart 2021-20 Nisan 2021 olarak belirlendi.

En yüksek teklif Cargill'den

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugün yapılan ihalesinde en yüksek teklifi Cargill verdi. Bandırma Limanı'na teslim 25 bin ton için Cargill'in verdiği teklif ton başına 302 dolar. En düşük teklif ise İzmir Limanı'na teslim 30 bin ton yemlik mısır için ton başına 278 dolar 80 sent ile Erser firması tarafından verildi.

Her ihalede fiyat yükseliyor

Dünya mısır fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi yaptığı her yeni ihalede daha yüksek fiyattan mısır almak zorunda kalıyor. Geriye dönük bakıldığında 24 Kasım 2020’de yapılan ihalede Türkiye'ye teslim fiyatı ton başına ortalama 249,06 dolar olurken, 12 Ocak 2021'de yapılan ihalede ton başına fiyat ortalama 266,96 dolar oldu. Son olarak 11 Şubat 2021’de yapılan 235 bin ton mısır alım ihalesinde fiyat ton başına 273,60 dolara çıktı. Bugün yapılan ihalede ise en düşük teklif bile 278.80 dolar oldu.

Yerli mısıra ton başına 1325 lira açıklanmıştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 29 Temmuz 2020'de katıldığı bir televizyon programında 2020 ürünü yerli mısır alım fiyatını ton başına 1325 lira olarak açıklamıştı. O dönemde dünya piyasalarında mısırın tonu 160 dolar seviyesinde iken Türkiye'de alım fiyatı o günkü kurla 190 dolar olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra fiyatlar arttı ve bugünkü ihalede olduğu gibi 302 dolar bile teklif edildi.

Üretimi artırmak şart

Mısır üreticileri kendilerinden ucuza mısır alınırken ithalata yüksek fiyat verilmesine tepki gösteriyor. Türkiye'nin mısır üretimi 6.5 milyon ton seviyesinde. Tüketimi ise 8 milyon tonun üzerinde. Üretim ihtiyacı karşılamadığı sürece ithalat devam edecek. Dünya fiyatları arttıkça ithalat faturası kabaracak. Bu nedenle ithalata verilen döviz üreticiye destek olarak sağlanırsa üretim artırılabilir ve ithalat bağımlılığı sona erer.