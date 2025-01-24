TMO'nun olağanüstü hal stoğuna yönelik yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yer yayımlanan 'Hububat ve Bakliyat Ürünleri Alımı ve Satımı Hakkında Karar'a göre, TMO'nun ürün, kişi ve yaş grupları bazında tutması gereken olağanüstü hal stoku miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıllık olarak bildirilecek.

İthalat ve ihracatta dünya fiyatları dikkate alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek ithalat veya ihracat faaliyetlerinde ilgili dönemde oluşan dünya fiyatları dikkate alınacak.

TMO tarafından ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilere ilişkin finansman giderleri, incelemeye konu dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetleri göz önünde bulundurularak dağıtılacak. Ayrıca ofisin karar kapsamında yapacağı işlemler için gerek duyacağı finansman, bütçeye konulan ödenekten yapılacak aktarımlar ve iç veya dış kredili ve benzeri diğer finansman yöntemleriyle karşılanabilecek.