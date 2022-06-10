TMO'ya doğrudan ithalat yoluyla alım yetkisi

ANKARA

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), kendi mevzuatı uyarına yapacağı ithalatlarda, yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan, protokol ile doğrudan ithalat yoluyla alım yapabilecek.

TMO’nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımlarına ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliğe bir fıkra eklendi. Eklenen fıkraya göre Ofis, Cumhurbaşkanı kararı ile görev verilmesi üzerine yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokol ile doğrudan ithalat yoluyla alım yapabilecek. Ürün alım fiyatı, usul ve esasları ile protokolde yer alacak diğer hususlar ilgili bakanın onayı ile TMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Öte yandan yönetmelikte yapılan başka bir değişiklikle TMO ihalelerinde teminat olarak kullanılacak para birimlerine ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz de eklendi. Buna göre ihalelerde TL yanı sıra döviz de teminat olarak kullanılabilecek.