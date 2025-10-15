TMSF 23 yıllık bankayı satışa çıkardı! İstenen bedel belli oldu

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında mart ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Pozitif satışa çıkarıldı.

TMSF, Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası’nın yüzde 97 hissesinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

2002 yılında faaliyete başlayan banka için toplam 3,27 milyar payın muhammen bedeli 1,1 milyar TL olarak belirlendi.

Şartname bedeli 100 bin TL olarak belirlenirken, ihaleye katılacak kişi ve firmaların 55 milyon TL teminat ödemesi gerekiyor.

Kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, 11 Kasım 2025 saat 19.00'a kadar tekliflerin sunulması gerekiyor.

Açık artırma ise 12 Kasım’da saat 14.000'de TMSF merkezinde gerçekleştirilecek.

Ne olmuştu?

Mart 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında 59 şüpheliye yönelik baskın düzenlenirken, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konmuştu.

Pozitifbank, Flash TV ve Payfix de devlet kontrolüne geçmişti.