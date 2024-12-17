TMSF, 3 şirketin hisselerini ihale ile satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ (HES Kablo), Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ (Çelik Halat) ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerini kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, HES Kablo’nun Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 payı, Çelik Halat’ın yüzde 25 ve Hazine'ye ait yüzde 2,49 olmak üzere toplam yüzde 27,49 oranındaki hisseleri ile Boyçelik Metal'in hisseleri satılacak.

Çelik Halat’ın yüzde 72’lik payının HES Kablo'ya ait olduğu belirtilirken, Hazine mülkiyetinde bulunan 30 milyar adet HES Kablo hissesi ile Boyçelik Metal’in Hazine mülkiyetindeki toplam 21,9 milyon adet Çelik Halat paylarının satışına ilişkin muhammen bedel 22,1 milyar TL olarak belirlendi.

İhaleye katılım teminatı ise 1,25 milyar TL olarak açıklandı. Teklifler, 3 Şubat 2025 tarihine kadar TMSF’ye iletilebilecek. İhale ise 4 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek. Kontrolü aynı gruba ait olan veya bu grupta hakim ortak sıfatına sahip olan birden fazla gerçek ve tüzel kişinin ihaleye ayrı ayrı katılmalarına izin verilmeyecek.

Ödeme tekliflerinin TL üzerinden ve peşin olarak yapılması şartı getirilen ihalede, TMSF'nin bu satış hamlesi, Türkiye’nin stratejik sektörlerindeki önemli varlıklarını devretme sürecindeki son adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.