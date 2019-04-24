TMSF, Adularya'yı 1.1 milyar muhammen bedelle satışa sundu

24 Nisan 2019

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) daha önce de satışa sunulan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1.1 milyar TL muhammen bedel üzerinden yeniden satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 10 Temmuz'da yapılacak ihaleye 9 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katılabilecek.

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor.

Kaynak: Reuters