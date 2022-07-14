TMSF, Ak-Süt/ALB İnşaat'ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ak-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerinden oluşturulan Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 131.7 milyon TL olarak belirlenen işletmenin ihalesi için 22 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek. İhale 23 Ağustos'ta yapılacak.