TMSF Akfel Gaz satışında başvuru süresini uzattı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu için 19 Ocak olarak belirlenen son başvuru tarihini 23 Şubat’a uzattı.
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ANKARA (DÜNYA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 21 Aralık’ta satışa çıkardığı Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 19 Ocak olarak belirlenen son başvuru tarihini 23 Şubat’a uzattı. Aynı şekilde ihalenin pazarlık tarihi ise 21 Ocak’tan, 25 Şubat’a ertelendi.
21 Aralık 2021’da yayınlanan ihale ilanında, Akfel Gaz için 230 milyon lira muhammen bedel belirlenmişti.