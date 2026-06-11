TMSF, Assan Group'u satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Assan Group Makine Savunma Sanayi AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün cebri icra yoluyla satışa çıkarıldığını duyurdu.

Satış kapsamında şirketin savunma sanayi faaliyetlerinde kullandığı gayrimenkuller, ön tahsisli araziler, makine ve teçhizatlar, demirbaşlar, finansal kiralama sözleşmelerine konu varlıklar, markalar, alan adı ve taraf olduğu sözleşmeler yer alıyor.

İhaleye katılım için 41,65 milyon dolar teminat

TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel 416 milyon 500 bin dolar olurken, ihaleye katılacak yatırımcıların 41 milyon 650 bin dolar tutarında teminat yatırması gerekiyor.

İhale şartnamesini incelemek veya satın almak isteyen katılımcılardan 50 bin dolar, bilgi odası erişimi ve tesis ziyareti için ise 100 bin dolar ücret alınacak. Bilgi odası 10 Haziran-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında yatırımcıların kullanımına açık olacak.

Teklifler 7 Temmuz'a kadar teslim edilecek

Kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihalede teklifler peşin bedel üzerinden ve ABD doları cinsinden verilecek. İdari ve mali zarflardan oluşan tekliflerin en geç 7 Temmuz 2026 saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonu'na elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhale, 8 Temmuz 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde ise Fon Kurulu'nun onayıyla 10 Temmuz 2026 tarihinde pazarlık usulüyle satış süreci devam ettirilebilecek.