TMSF, Aynes Gıda ihalesini onaylamadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aynes Gıda için verilen teklifin muhammen bedelin altında kalması sebebiyle ihaleyi onaylamadı.

TMSF'den yapılan açıklamada Aynes Gıda ihalesinin kapalı zarf ve açık arttırma aşamasında 300 milyon TL’lik teklif verildiği, 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında da teklifin katılımcı tarafından 350 milyon TL + KDV tutara yükseltildiği belirtildi.

Fon verilen bu teklifin, TMSF Fon Kurulu’nun KPMG’ye yaptırdığı rapora istinaden tespit ettiği 667 milyon TL’lik muhammen bedelin çok altında kalması sebebiyle ihaleyi onaylamadığını açıkladı.

Öte yandan şirketin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin hakkında TMSF tarafından suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi. Açıklamada Serin'in ihale sürecini sabote etmeye çalıştığı belirtildi.