TMSF Başkanı Gülal: Bize emanet edilen firmaları basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz

25 Kasım 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl açıklanan “Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması” 2018 verilerine göre Aydınlı Grup, 84. sıradan vergi rekortmenleri arasına girdi. Mahkeme tarafından TMSF yönetimine emanet edilen Aydınlı Grup ilk defa Kurumlar Vergisi sıralamasında 84. sırada vergi rekortmeni oldu.



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bize emanet edilen bu firmaları basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz. Bunlar bu ülkenin değerleri, bu değerleri en iyi şekilde koruyup büyütüyoruz. 2018 yılında kurumun ödediği 85 milyon TL’lik vergi şirketin başarılı gidişatının göstergesidir. Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının büyümesi bizi mutlu etmektedir. Bunun yanı sıra yönetimimizde bulunan Aydınlı Grup kârlılıkta sektörünün birincisi konumundadır. 2019 yılı için de hedefimiz bu başarılı yapıyı vergi sıralamasında daha üst sıralara çıkartabilmektir. Bu yılın ilk 6 ayında ödenen rakam 40 milyon TL’dir. Bu da gösteriyor ki koyduğumuz hedefi gerçekleştirmeye yakınız.” dedi.

2016'da 35 milyon liraydı

2016 yılında 35 milyon 733 bin TL, 2017 yılında ise 45 milyon 206 bin TL vergi ödemesi yapan Aydınlı Grup, 2018 yılında bu oranı %89 arttırmayı başararak 85 milyon 233 bin TL’lik vergi ödemesi ile Türkiye’nin katma değeri en yüksek kurumları arasında yer aldı.



Aydınlı Grup, yurt içi ve yurt dışında toplam 5.559 çalışanı, Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden hizmet aldığı 150 kadar tedarikçisi ve bayileriyle birlikte on binlerce insana dolaylı olarak fayda sağlıyor.

Ocak 2017'de TMSF'ye devredildi



Ocak 2017 tarihinden bu yana TMSF Kayyumları tarafından yönetilen Aydınlı Grup, bünyesinde bulundurduğu global markalar olan U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel’le 2018 yılını 2 milyar 773 bin TL ciro gerçekleştirerek kapatmıştı. Hali hazırda Türkiye dahil 45 farklı ülkede 659 mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren grubun 2019 hedefi toplam cirosunu 2.5 milyara çıkartmaktır. 2019 yılını “Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele” mottosuyla Aydınlı Grup, ‘Hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı’ hedefliyor.