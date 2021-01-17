TMSF Başkanı Gülal: Koza Altın, Varlık Fonu'na geçebilir

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 2021 içinde 4 önemli şirketin satışını planlıyor. Bellona markasının sandalye ve yatak üretim tesisi Bellona-6’nın açılışı nedeniyle Kayseri’de bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Muhiddin Gülal, TMSF’nin yönetimini yaptığı şirketlerin satışını gerçekleştirmeyi istediklerini, bunun için ya şirketin iflas düzeyinde olması ya da hukuki süreçlerinin tamamlanmış olması şartının bulunduğunu kaydetti.

İçi boşaltılmış şirketlerden Naksan’ın bazı birimlerinin satışı için ihale açıldığını ancak teklif gelmediğini hatırlatan Gülal, şirketlerin mali durumu ya da hukuki süreçlerine ilişkin ayrıntı vermeksizin, “Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM’nin satışını düşünüyoruz” dedi.

Yurt dışı hukuki işlemler

Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde 797 şirket bulunduğunu, bunlardan bazılarının İSO-500 listesinde büyük şirketler olduğunu hatırlattı. Bu şirketlerin satışının gündeme geleceğini belirten Gülal, olası sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

“Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin hukuki süreci tamamlanmadan satışının mümkünatı yok. Biraz da üzülerek ifade edeyim. Darbe girişiminden bu yana 4,5 yıl oldu. Kesinleşen karar yok. Yargıtay aşamasında olanlar var, istinaf aşamasında olanlar var. Birtakım sebeplerden dolayı hiç davası açılmayanlar var. En hızlı şekilde bu kararların çıkmasını ümit ediyorum. Müsadere kararı çıkanlar var. Kararlar kesinleşince bu şirketler devlete geçecek. Bizim de hareket alanımız genişleyecek.” Gülal bir soru üzerine, olası şekilde hukuki süreçlerin yurt dışındaki mahkeme ve diğer kanallarda da sürebileceğini belirtirken satışa ilişkin yurt dışındaki sürecin kendilerini bağlamayacağını kaydetti.

Çeşitli modeller çıkabilir

Muhiddin Gülal, hukuki sürecin tamamlanmasının, şirketlerin kamu mülkiyetine geçişi anlamına geldiğinin altını çizerek, o aşamadan sonra satışa yönelik kararların alınabileceğini vurguladı. Bu kapsamda çeşitli modellerin ortaya çıkabileceğini anlatan TMSF Başkanı, Koza Altın’ın, madencilik şirketi de bulunan Varlık Fonu’na devredilebileceğini belirterek, “Koza Altın devlete geçerse Türkiye Varlık Fonu’na devredilebilir. Halka arz çalışması yapabileceğimiz şirketler de var” dedi.

Fi Yapı’nın ada satışı

TMSF bünyesindeki gayrimenkul şirketlerinde zaman zaman eylem de yapan Fi Yapı mağdurlarının, Fi Yapı’nın mali durumunun çok kötü olması nedeniyle sorunlarının çözümünün mümkün görünmediğini belirten Muhiddin Gülal, bu şirket bünyesindeki adanın satışı sürecinin de devam ettiğini hatırlattı. Gülal, “Fi Yapı çözümsüz gibi duruyor. Kasasında 1 TL bile para yok. Fi Yapı aslında 2008 yılında battı. Şirket TMSF’ye geçince firmadan ev almak için para yatıranlar heyecanlandı. Fakat hep söylediğimiz bir konu var. Ne devlet ne de TMSF geri alamayacağı 1 lirayı bile koymaz. Fi Yapı’nın Dikili’deki adasının satışı düşünülüyor. Bu şekilde mağduriyetlerin bir kısmı çözülebilir” dedi.

Ataşehir’den 1 milyar TL

Gülal, Dikili’deki adaya bir Alman yatırımcının “geriatri merkezi” kurmak için başvurduğunu ancak sürecin daha sonra durduğunu açıkladı. Dumankaya şirketinin Ataşehir’deki 1113 konutluk inşaat projesinin sürdüğünü belirten Gülal, yakın zamanda satışlar için kampanya başlatacaklarını buradan net 1 milyar TL gelir beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

Çukurova ve Uzan grupları

Uzun süreli sorunlardan Çukurova grubunda yeni bir protokol yaptıklarını ve bu dosyayı kapattık gözüyle baktıklarını kaydeden Gülal, Uzan grubundan 5 milyar TL’lik alacağın ise tahsilinin zor göründüğünü, yurt içinde mal varlıklarının kalmadığını, yurt dışında da takibin sürdüğünü anlattı. Muhiddin Gülal, TMSF yönetiminde şirketlerin kendi yönetimlerinde aktif büyüklüklerinin yüzde 64, öz kaynakları ise yüzde 63 oranında arttığını belirtti.

Sosyal sorumluluklar için 115 milyon TL para aktardı

Sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren Muhiddin Gülal sadece 2020 içinde Biz Bize Yeteriz kampanyasına 20; MEB tablet kampanyasına 20, Polis Vakfı üzerinden İstanbul Emniyeti araç ihtiyacında kullanılmak üzere 20 milyon TL olmak üzere, polis özel harekat binası vb. projeleri de içeren toplamda 115 milyon TL nakdi destek verildiğini kaydetti. Gülal, ayni yardımlar içinde İzmir depreminde evsiz kalan bin aileye mobilya yardımı, MEB’e 6 okul yaptırılması gibi yardımlar da olduğunu bildirdi.

Mevduat sigorta primi devam edecek

Gülal asli görevleri olan mevduat sigortacılığında sigorta limitinin 150 bin TL olmasının ardından prim gelirlerinin arttığını, yıllık yaklaşık 6 milyar TL prim geliri ile 68 milyar TL rezerve ulaştıklarını; hedeflerinin ise 100 milyar olduğunu bildirdi. Rezervin mevduatı karşılama oranının yüzde 7,2 ile dünyanın en yükseği olduğunu belirten TMSF Başkanı, yüzde 3’ün üzerinde olunca primlerin düşürülmesinin tavsiye edildiğini ancak Türkiye tecrübesine göre kendilerinin güçlü rezerv tutmayı benimsediklerini anlattı. Gülal, ticari mevduatın sigorta kapsamına alınmasının ise uzun vadede gündeme gelebilecek bir konu olduğunu söyledi.