TMSF Başkanı Gülal: Koza Altın'ı Varlık Fonu'na devredebiliriz

26 Ekim 2020

TMSF'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çocuklara tablet dağıtımı projesine destek vermesi dolayısıyla bulunduğu Giresun'da, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Koza Altın'ı belki Türkiye Varlık Fonu’na devredebiliriz.” dedi.

Toplantıda şirketlerin satışlarıyla alakalı gelecek dönem planlarından bahseden Gülal, firmanın ekonomik devamlılığıyla ilgili tehlike söz konusu ise satılmasında bir sakınca olmadığını söyledi.

Naksan'ın böyle bir grup olduğunu belirten Gülal, şöyle konuştu: Geçtiğimiz günlerde Naksan ve Royal Halı'yı ihaleye çıkarmıştık. Satış olmadı ama bir talipli grup var, ciddi olarak ilgilendiğini belirtti. Dolayısıyla 18 Aralık'ta her ikisinin de ihalesini yenileyeceğiz. Diğer taraftan Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen, kar eden şirketlerin mevcut hukuki süreç tamamlanmadan satışının şu aşamada mümkünatı yok. Burada 4,5 yıl oldu ama üzülerek söylüyorum ki büyük gruplar içerisinde hukuki olarak halihazırda kesinleşmiş bir dosya yok. Ümit ediyorum ki en hızlı şekilde bu kararlar kesinleşir. Koza Altın ve Erciyes Anadolu Holding gibi birçoğunda müsadere kararı çıktı. Eğer karar kesinleşirse bu şirketler artık Hazine'nin malı olacak. Hazine'ye geçmesinin ardından bir kısmına farklı şeyler düşünüyoruz. Mesela Koza Altın çok stratejik bir firma, altın üretiyoruz. Bunu diyoruz belki Türkiye Varlık Fonu'na devredilebiliriz. Erciyes Anadolu Holding ve Aydınlı Grup için belki halka arz çalışması yapabiliriz. Belki kısmi de olsa bir satış gündeme gelebilir. Kısa vadede bunların hepsi hukuki sürecin kesinleşmesine bağlı."

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Kaynak: AA