TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ ve Tümsan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal ve varlıklardan oluşan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.

TMSF, Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ilk olarak 2018 yılında 1.4 milyar TL, daha sonra da 2019 yılında 1.1 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 1.715 milyar TL olarak yeniden belirlenen işletme, Yunus Emre Termik Santrali tesisine ilişkin binalar, makine, ekipmanlar, iş makineleri, yedek parçalar, elektrik üretim lisansı, IV. grup kömür işletme ruhsatı ile gayrimenkuller ve sözleşmelerden oluşuyor. Satış ihalesi 5 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.