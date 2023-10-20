Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki iki şirketi satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yapılan duyuruda Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 1,8 milyar TL'lik muhammen bedelle satışa konduğu bildirildi.

Duyuruda ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 180 milyon TL olarak belirlendi.

Şartname için verilecek belgelerin en geç 28 Kasım 2023 tarihine kadar teslim etmesi gerektiği belirtildi. İhalenin 29 Kasım 2023 tarihinde saat 11'de yapılacağı bildirildi.