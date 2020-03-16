TMSF, Davutpaşa projesindeki 52 konutu satışa çıkardı

16 Mart 2020

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, “Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” bünyesinde bulunan, Zeytinburnu Merkezefendi’deki 52 konut ve 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50’sini satışa çıkardı. Muhammen bedelin 52 milyon lira olarak belirlendiği ihale, 8 Nisan 2020’de yapılacak.



Resmi Gazete’de yayınlanan TMSF ilanında, Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında satışa çıkarılan taşınmazlar için 5.2 milyon liralık, kesin ve süresiz teminat mektubu veya nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında devlet tahvilinin kabul edileceği bildirildi.