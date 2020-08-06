TMSF, dört ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

06 Ağustos 2020

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanlara göre, ihale edilecek ticari ve iktisadi bütünlüklerin muhammen bedeli; Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1.12 milyar TL, Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon TL, Royal Halı İplik AŞ, Atlas Halı AŞ ve Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon TL ve Royal Halı İplik AŞ ile Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87.5 milyon TL olarak belirlendi.

Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihaleleri 20 Ekim'de, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihaleleri de 6 Ekim'de TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak.