TMSF, Ekotürk'e el koydu
Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın yüzde 70'ine ortak olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e TMSF el koydu.
EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu.
Papara'ya yönelik yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'ya örgüt lideri suçlaması yöneltilirken, Karslı ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilere ait 8 şirkete de el konularak yönetimlerine kayyum atanmıştı.