TMSF Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat'ı yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), HES Hacılar Elektrik AŞ (Hes Kablo) ve Erciyes Çelik Halat AŞ'nin (Çelik Halat) Hazine mülkiyetindeki paylarını yeniden satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ile Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 27,49 oranındaki 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Çelik Halat paylarının ihalesi için 18.6 milyar TL muhammen bedel öngörülüyor.

Katılım teminatı 930 milyon TL

İhaleye katılım teminatı ise 930 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye 8 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale 9 Eylül'de yapılacak.

TMSF son olarak Temmuz başında, üçüncü defa düzenlenen Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat paylarının satışına yönelik ihaleyi, uygun teklif gelmemesi nedeniyle iptal etmişti.