TMSF, iki büyük otel ve dev fabrikayı satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), turizm ve sanayi sektörlerindeki bazı büyük ölçekli varlıklar için art arda satış ihaleleri düzenleyecek. Resmi Gazete’de yer alan ilanlara göre, Antalya ve İzmir’de bulunan iki otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ satış kapsamına alındı.

3,8 milyar TL'lik muhammen bedel belirlendi

Hazine'ye ait Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı, yani yüzde 100 hissesi ihaleyle elden çıkarılacak. Nominal değeri 1 TL olan 50 milyon adet pay için 3,8 milyar TL muhammen bedel belirlendi.

Söz konusu ihale için katılım teminatı 200 milyon TL olarak açıklandı. Tekliflerin 23 Şubat’a kadar sunulması gerekirken, ihale 24 Şubat’ta yapılacak.

İki büyük otel de satışa çıktı

Öte yandan, TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığı Tekirova Turizm Yatırımları AŞ’ye ait varlıklardan oluşan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satışa çıkarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan bu varlık için belirlenen muhammen bedel 5,95 milyar TL olurken, ihale tarihi 18 Şubat olarak duyuruldu.

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından ihale yoluyla satışa sunulacak. Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan otel için 4,6 milyar TL muhammen bedel belirlendi. Bu ihalenin ise 11 Şubat’ta yapılması planlanıyor.