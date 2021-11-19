  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. TMSF iki şirketi satış çıkardı
Takip Et

TMSF iki şirketi satış çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) "Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Ticaret AŞ ile Yeşildağ Hayvancılık'ın satışa çıkardı. Leziz Tarım için muhammen bedel 9,45 milyon TL Yeşildağ Hayvancılık için ise muhammen bedel 36 milyon TL olarak belirlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iki şirketi satışa çıkardığına dair kararlar Resmi  Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) "Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Ticaret AŞ ile Yeşildağ Hayvancılık'ın satışa çıkardı. Leziz Tarım için muhammen bedel 9,45 milyon TL Yeşildağ Hayvancılık için ise muhammen bedel 36 milyon TL olarak belirlendi. 

Leziz Tarım ihalesi 15 Aralık 2021 saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Yeşildağ Hayvancılık ihalesi ise aynı gün saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

 