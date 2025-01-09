TMSF, İnelsan'ın Sakarya'daki ofis binasını satışa çıkardı

TMSF, Sakarya'da iş merkezi satışı ihalesi yapacağını duyurdu. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde İnelsan Mühendislik'e ait taşınmazın, kiracı olan özel bir eğitim kurumu tarafından havacılık lisesi olarak halihazırda kullanıldığı belirtildi.

"İçerisinde 19 derslik, 6 laboratuvar, 4 atölye, 1 kapalı spor salonu, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 1 konferans salonu, 1 sosyal etkinlik ve sinema salonu bulunan 2 bin 400 metrekare kapalı alan ile 1350 metrekare bahçeden oluşan taşınmaz için 175 milyon lira muhammen bedel tespit edildi" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ihalenin 15 Ocak'ta yapılacağı belirtildi. İhale detayları kurumun internet sitesinde yer alıyor.