TMSF, Isystems'i 47,4 milyon liradan satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ ile Agas Teknoloji Ürünleri AŞ'nin sahibi olduğu Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 47,4 milyon TL olarak belirlenen ihaleye 11 Ocak 2022 tarihine kadar teklif verilebilecek. İhale 12 Ocak 2022'de yapılacak.