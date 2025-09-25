TMSF: Kayyum ataması sadece ICRYPEX TÜRKİYE için geçerli

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer temmuz ayında tutuklanmış, El Salvador merkezli ICRYPEX’in yönetimine TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Bugün ICRYPEX’in yönetimi sürecine ilişkin TMSF'den yeni bir açıklama geldi. TMSF, ICRYPEX GLOBAL'e değil, ICRYPEX TÜRKİYE'ye kayyum olarak atandıklarını hatırlattı.

"TMSF’nin ICRYPEX GLOBAL üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) yalnızca ICRYPEX TÜRKİYE’ye kayyım olarak atanmıştır. ICRYPEX TÜRKİYE’de 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm işlemler sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

El Salvador merkezli ICRYPEX GLOBAL ise kayyım tarafından yönetilmemektedir. ICRYPEX GLOBAL şirketinin kendi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda:

- Türkiye ve El Salvador’daki şirketlerin aynı sistem üzerinden çalıştığı,

- TMSF’nin El Salvador’daki şirkette de yetkilendirildiği,

- Bu nedenle ICRYPEX GLOBAL’in işlemlerinde kısıtlamalar yaşandığı şeklinde ifadeler yer almıştır.

Bu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce kamuoyuna açıklandığı üzere, ICRYPEX GLOBAL kayyım tarafından yönetilmemektedir. TMSF’nin ICRYPEX GLOBAL üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur.