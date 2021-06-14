TMSF kontrolündeki şirketlerin büyüklüğü 70,3 milyar TL'ye ulaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğünün 42,3 milyar liradan 70,3 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Giresun'un Alucra ilçesinde TMSF tarafından yaptırılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve taziye evinin temel atma törenine katılan Gülal, TMSF'nin yönetiminde 784 şirket olduğunu belirterek, "44 bin 415 çalışanımız var, bu yapının aktif büyüklüğü 70,3 milyar lira seviyesine ulaştı, öz kaynak büyüklüğümüz de hemen hemen 30 milyar lira seviyesine ulaşmış vaziyette. Biz devraldığımızda bu yapının aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesindeydi." dedi.

Gülal, TMSF kayyumu döneminde aktif olarak bu şirketlerin yüzde 65 büyüdüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin üzerinde ilave istihdam sağladıklarını belirtti.

Koza Altın ile 15 ton altın hedefi

Gülal, Koza Altın'ı devraldıklarında 1754 kişinin çalıştığını ifade ederek, şu anda şirketin bünyesinde 2 bin 889 kişinin çalıştığını, katma değer üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.

Koza Altın'ın stratejik bir firma olduğunun altını çizen Gülal, "2023 yılından itibaren Koza Altın'ı yılda 15 ton altın üreten bir firma haline getirmek arzumuz. Bununla ilgili yatırımlarımız devam ediyor" dedi.

"Büyük yapılar için müsadere kararları çıktı"

Muhiddin Gülal, Koza Altın, Erciyes Anadolu Holding, Aydınlı Grubu ve TMSF'deki büyük yapıların tamamında hemen hemen müsadere kararları çıktığını belirterek, "Ama henüz onanmadı, Yargıtay aşamasında, inşallah hukuki süreçlerinin tamamlanmasını teminen Koza Altın ve diğer firmalarımızla ilgili, satış, halka açma ya da Türkiye Varlık Fonu'na devrolma gibi opsiyonlar önümüzdeki süreçte değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Gülal, ayrıca 2020 yılı içerisinde nakdi desteklerinin toplamının 135 milyon lirayı geçtiğini aktardı.