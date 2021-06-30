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TMSF, Naksan Plastik ihalesini erteledi

TMSF, Naksan Plastik'in ihale sürecinde ertelemeye gitti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale sürecinde ertelemeye gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Naksan Plastik ihalesi için son başvuru tarihi 28 Haziran'dan 5 Temmuz'a alındı.

İhale tarihi 30 Haziran'dan 6 Temmuz'a, yapılması halinde pazarlık tarihi ise 2 Temmuz'dan 9 Temmuz'a ertelendi.