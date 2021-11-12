TMSF, Naksan Plastik'i yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı. İhale 22 Aralık'ta yapılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 1.79 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa sunulan Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 22 Aralık'ta yapılacak. İhaleye 21 Aralık'a kadar teklif verilebilecek.