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TMSF, Naksan Plastik'te ihale sürecini uzattı

TMSF, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecinin uzatıldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 12 Kasım'da yayımlanan ilanla belirlenen ihale sürecinin uzatıldığını açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, söz konusu ihalede son başvuru tarihi 21 Aralık'tan 3 Ocak 2022'ye, ihale tarihi 22 Aralık'tan 4 Ocak 2022'ye, yapılması halinde pazarlık tarihi ise 24 Aralık'tan 7 Ocak 2022'ye ertelendi.

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