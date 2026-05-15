TMSF, Olimpos'taki oteli satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyımlığında bulunan Babylon Town Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Antalya’daki otel için satış süreci resmen başladı.

Antalya’nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi’nde bulunan “Babylon Town Otel”, bağlı taşınmazlar ve içindeki menkullerle birlikte 21 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek ihale ile yeni sahibini arayacak.

İhale ilanına göre satış, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle İstanbul Şişli’de bulunan TMSF binasında gerçekleştirilecek. Satış kapsamında 106 ada 107 parselde yer alan otel ve taşınmaz ile 106 ada 110 parselde kayıtlı diğer taşınmaz da yer alıyor.

Muhammen bedel 116 milyon TL

TMSF tarafından belirlenen muhammen bedelin 116 milyon TL + KDV olduğu açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların ise 5 milyon 800 bin TL nakit teminat yatırması gerekiyor. Teminat dışında farklı bir güvence yöntemi kabul edilmeyecek.

İhale şartnamesine göre otelin içerisindeki makine, teçhizat, tefrişat ve diğer menkuller de satış paketine dahil olacak. Devir işlemleri sırasında oluşacak KDV, vergi, harç ve diğer masrafların tamamı alıcı tarafından karşılanacak.