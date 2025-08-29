TMSF, Özel Avcılar Hospital’ı yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü yeniden satışa sundu. Fon’un satış ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedel 600 milyon TL

Hastane için muhammen bedel 600 milyon lira olarak belirlendi. İhalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

TMSF, aynı hastaneyi geçtiğimiz mayıs ayında 768 milyon 100 bin lira bedelle satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.

İhale koşulları

İhaleye katılmak isteyenlerin 60 milyon lira teminat ücreti yatırması gerekiyor. Teklifler, 16 Eylül saat 16.00’ya kadar kapalı ve imzalı zarf içinde TMSF’ye teslim edilecek.

Satışa ilişkin açık artırma ise 17 Eylül saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.