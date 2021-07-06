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TMSF, Özlem Çelik'i yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ilk olarak 3 Şubat'ta satışa sunduğu Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ticari ve İktisadi Bütünlük için 3 Şubat'ta öngörülen muhammen bedel 12,6 milyon TL'den 19 milyon TL'ye yükseltildi. İhaleye 2 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek.

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