TMSF rakamı güncelledi! Mevduatta sigorta 950 bin liraya çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF Tarafından Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; halihazırda 650 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı, 2025 takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 950 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye'de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye'deki şubeleri, zorunlu olarak sigorta sistemine dâhil.

Mevduat katılım fonu sigortası nedir?

Bankaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesi olarak tanımlanabilir.

Örneğin bir banka iflası gerçekleştiğini varsayalım ve o bankada 1 milyon lira paranızın olduğunu düşünelim. Yeni yılla birlikte mevduatınızın 950 liralık kısmı mevduat ve katılım fonu sigortası kapsamında tarafınıza iade edilecek.