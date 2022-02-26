TMSF, Royal Halı'yı satışa çıkardı

Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 19 milyon 800 bin lira muhammen bedeli ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (TMSF) satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirkete ait İzmir'in Urla İlçesi Yenikent Mahallesi 3272 ada 3 parselde kayıtlı 17 bin 804,80 metrekare miktarlı “Yetmiş Altı Zeytin Ağaçlı Tarla” vasıflı taşınmazdan oluşuyor.

Muhammen bedeli 19 milyon 800 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 22 Mart 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.