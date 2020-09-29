TMSF, satışa Naksan’dan başlıyor

29 Eylül 2020

M. TEKİN ÇİÇEK/GAZİANTEP

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetimini üstlendiği şirketlerde satış sürecine Naksan Holding’ten başladı. Naksan Holding’in iki önemli şirketi Royal Halı ve Naksan Plastik’in satış süreci netleşti. Royal Halı’nın ihalesini 6 Ekim’de gerçekleştirecek olan TMSF, Naksan Plastik’i de 20 Ekim tarihinde ihaleye çıkaracak. Royal Halı için 353 milyon TL, Naksan Plastik için de 1.126 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhale tarihi açıklanmayan Nakpilsa için de 315 milyon TL değer biçildi.

Finansal yapılarının sürdürebilir olmaması hasebiyle satış sürecine 43 şirketli Naksan Grubu’ndan başladıklarını söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “İnşallah önümüzdeki ayın altısında Royal Halı’nın, 20 Ekim’de de Naksan Plastik’in ihalesini gerçekleştireceğiz ve bu şirketlerimizin ekonomimize katkı sağlamasına gayret edeceğiz. Naksan'da 5 tesis satacağız. Satışla ilgili 23 firma şartname aldı. Şartname alanlar içinde Gaziantep’ten de talep var. Hem Avrupa hem de Asya’dan süreci ciddi olarak takip eden gruplar var” dedi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Biz Gaziantep’te Naksan Grubu şirketlerine çok önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdik. Geldiğimiz gün bu fabrikalar kapalıydı. İşletme sermayesini biz kendi bankamızdan kredi kullanmak suretiyle eklettik ve bugün grupta 3 bin 575 kişi çalışıyor ve işçilerimizin bir kuruş alacağı yok” dedi.

İhale süreci başlıyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal Naksan Holding ile ilgili sürece ilişkin şu bilgileri verdi: “Eylül 2016’da Naksan Holding’e ait 43 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Geldiğimizde fabrikalar kapalıydı, çok ciddi işletme sermaye açığı vardı ve biz buna rağmen işletme sermaye açığını çözerek fabrikaları çalıştırmaya başladık. Bu fabrikalar TMSF kayyımı tarafından yönetilmeye başlandığı andan itibaren ekonomimize değer katmaya başladılar. Bu grubun temel özelliği şu. Bu grup içi boşaltılmış bir grup. Bugün itibariyle bankalara 2.8 milyar TL borcu var. Bunun içerisinde Adularya Enerji için kullanılan 433 milyon Euro kredi dahil değil. Bunu dahil ettiğimizde grubun yaklaşık 7.2 milyar TL borcu var. Aslında finansal olarak bu yapının sürdürebilir ihtimali yoktu. Biz grubu devraldığımızda aktif olarak 8.4 milyar TL seviyesindeydi. Bugün itibariyle 12.6 milyar TL seviyesinde. Burası yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Biz burayı TİP koruması altında çalıştırdık. TİP koruması TMSF’nin 5413 sayılı kanunun TMSF’ye verdiği özel bir yetki. Bu yetkiyle burayı sürdürdüğümüzde aktif olarak büyüyor ama o süreçte borçlarını ödemediğimiz için öz kaynakları da ister istemez karlılık üretemediğimizden eriyor. Dolayısıyla şu an negatif öz kaynağa sahip bir grubumuz var.

Naksan’da 3 bin 575 kişinin çalıştığını kaydeden Gülal, “Bu grubun 30 Haziran 2020 itibariyle de cirosu 995 milyon TL. Özellikle plastik tarafı pandemi sürecinde pozitif etkilenen şirketlerimizdendi. Dolayısıyla iyi bir ciro yakaladılar. Geçen yılı 1.2 milyar TL seviyesinde kapatmışlardır. Dolayısıyla bu yıl bu rakamın çok üzerinde ciroyla kapatacağız" diye konuştu.

810 ŞİRKET YÜZDE 50 BÜYÜDÜ



TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirketin 30 Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 26,7 milyar lirayı buldu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bünyemizdeki tüm şirketlerin aktif büyüklüğü de 63,4 milyar lira, çalışan sayısı 40 bin 373. Bunlar bize milletimizin emaneti. Devraldığımız günden bu yana şirketler aktif olarak yüzde 50 seviyesinde büyüdüler" dedi.

NAKSAN PLASTİK’TE CİRO YÜKSELDİ



300 bin metrekaresi kapalı, 400 bin metrekare alanda kurulu Naksan Plastik, bünyesinde 2 bin 18 kişi çalışıyor. Pandemi sürecinde yüksek satış grafiği yakaladı. Muhiddin Gülal, “Naksan Plastik 2019’u 1 milyar TL ciroyla kapatmıştı. 31 Ağustos 2020 itibariyle de cirosu 900 milyon TL oldu. Faaliyet karı üretiyoruz ama bankalara ve piyasaya olan borç ve faiz yükü münasebetiyle bu şirketin net kar elde etme şansı yok. Yani finansal olarak sürdürülebilir bir yapı değil ama faaliyet karlılığı geçen yılı 199 milyon TL olarak kapatmıştı. Haziran 2020 itibariyle 130 milyon TL’lik bir faaliyet karı gerçekleştirdi” dedi.

ROYAL HALI’NIN İNOVASYONU GÜÇLÜ



Türkiye'nin önemli halı şirketlerinden. İnovasyona dayalı üretimi var, en önemli markası Royal. Şirkette 692 çalışan istihdam ediliyor. Muhiddin Gülal, “TİP ile korumaya almak suretiyle bu şirketleri ayakta tuttuk. Hem istihdamın sürmesini sağladık hem ekonomik devamlılığı sağladık hem de şirketin değerinin azalmasını önledik. Royal Halı’yı da 353 milyon TL olarak ihaleye çıkardık. Royal Halı da 2020 yılının ilk 6 ayında 29 milyon TL faaliyet karı üretti ve an itibariyle hemen hemen yüzde 80-100 kapasiteyle çalışıyor” dedi.