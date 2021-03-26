Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü uzunluğu 189.80 m, ağırlığı 47.929 deadweight ton olan Vera 9 (kiradaki ismi Era S) isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile “Malik”in taraf olduğu

Bareboat Kira Sözleşmesinden oluşuyor.



İhalede muhammen bedel 3,5 milyon dolar olarak belirlendi. İhale 20 Nisan 2021 tarih saat 14.30'da gerçekleştirilecek.