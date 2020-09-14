TMSF’den 80 milyon TL'lik iki satış

14 Eylül 2020

ANKARA (DÜNYA)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri A.Ş’deki yüzde 100 oranındaki payı ile Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Muhammen bedelin 23 milyon 650 bin lira olarak belirlenen Malkara Kömür İşletmeleri ihalesi 13 Ekim 2020’de yapılacak. Muhammen bedeli 57 milyon 500 bin lira olan Hobim Arşivleme ihalesi ise 7 Ekim’de yapılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından Baltacı İç ve Dış Nakliyat Petrol Ürünleri ve Madencilik Sanyi’ne kayyım olarak atanan TMSF, bağlı şirketleri Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü haline getirdi. Bütünlük kapsamında, Tekirdağ Malkara’da yer alan 88 gayrimenkul, makine, ekipman ve maden ruhsatı bulunuyor. Muhammen bedelin 23 milyon 650 bin lira olarak belirlenen Malkara Kömür İşletmeleri ihalesi 13 Ekim 2020’de yapılacak.

TMSF, Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri A.Ş’de bulunan yüzde 100 oranındaki iştirak paylarını da satışa çıkardı. Muhammen bedeli 57 milyon 500 bin lira olan Hobim Arşivleme ihalesi ise 7 Ekim’de yapılacak. İhale Komisyonu Başkanı, zarflar açıldıktan sonra ihaleyi açık artırma usulüne çevirebilecek. İhalenin onaylanmasının ardından iki iş günü içinde satış sözleşmesi imzalamaya davet edilen yatırımcı, bir hafta içinde satış bedelini yatırmazsa, yüzde 10’luk teminat TMSF’ye irat olarak kaydedilecek.