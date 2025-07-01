TMSF'den iki dev satış: İstikbal ve Akfel Gaz için süreç resmen başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı. TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de de yayımlandı.

173 milyonluk borçla devredilecek

Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden oluşan bütünlük için muhammen bedel 21 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleyi kazanan, ihale bedeli dışında şirketlerin 27 Haziran 2025 itibarıyla 173 milyon 668 bin 802 dolar ana para meblağlı kredi borçları ile kamu borçları ve diğer borçlarından da sorumlu olacak.

İhale 29 Temmuz 2025'de, saat 14:30’da yapılacak.

İstikbal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya paylarını da kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle şartnamede belirtilen kayıt ve şartlara göre satışa sunacak.

İstikbal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olacak.

İhale 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Teklifler, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.