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TMSF'den lüks araç ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin TL'yi bulan 9 araç için yarın ihale gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 9 lüks araç için yarın ihale gerçekleştirecek. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların da aralarında yer aldığı 9 araç için satış ihalesi düzenleyecek.

Toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin TL'yi bulan araçlar için TMSF'nin İstanbul'daki binasında yarın gerçekleştirilecek ihalenin ayrıntılarına Fon'un internet sitesinden ulaşılabilecek.

 