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TMSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık katkı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak.

TMSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık katkı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), yapılan açıklamada, fonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak." denildi.

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