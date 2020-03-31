TMSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık katkı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), yapılan açıklamada, fonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.
Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak." denildi.