TMSF'den rekor satış! Aydınlı Giyim için ihale süreci başladı

Hazır giyim sektörünün önde gelen kuruluşlarından Aydınlı Giyim Grubu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa sunuluyor. Bünyesinde toplam 690 mağazası bulunan grubun satış değeri, 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.

Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerini kapsayan satışta, bu şirketlere ait Hazine hisseleri devredilecek.

23 Eylül 2025 tarihinde yapılacak ihale için katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL olarak belirlenirken, şartname bedeli 200 bin TL oldu. İhaleye katılmak isteyenlerin ayrıca yerinde inceleme ve tesis ziyareti için 2 milyon TL ödeme yapması gerekecek. TMSF, ihaleyi şeffaf bir şekilde yürüterek yerli ve yabancı yatırımcıları sürece dahil etmeyi hedefliyor.

Sektörde dönüm noktası

Geniş mağaza ağı ve güçlü ihracat hacmiyle tanınan Aydınlı Giyim'in satışı, hazır giyim sektörü için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu satışın sektördeki dengeleri yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.