TMSF'den satış ve erteleme ilanı

ANKARA (DÜNYA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bugünkü Resmi Gazete'de bir satış, bir de erteleme ilanı yer aldı.

TMSF, Naksan Plastik’in 7 Ocak olarak duyurduğu nihai pazarlık görüşme tarihini 14 Ocak’a ertelerken, bünyesinde bulunan Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayınlanan TMSF ilanına göre, Leziz Tarım Ürünleri için muhammen bedel 9 milyon 450 bin lira, teminat tutarı 945 bin lira olarak belirlendi. İhale için teklif 31 Ocak 2021’e kadar verilebilecek ve ihale de aynı gün 11.00’de yapılacak.

Ayrıca dana önce 17 Aralık 2021 tarihli ilanla pazarlık tarihi 7 Ocak’a ertelenen Naksan Plastik’in pazarlık görüşmeleri yeni bir ilanla 14 Ocak’a ertelendi.