TMSF'den yeni ihale: Sidemir ve Kayapalı Nilüfer Turizm satışta

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TMSF, Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait ticari ve iktisadi bütünlükleri satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanlarına göre, Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalelerinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedeli 1 milyar 177 milyon lira olarak belirlenen Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine katılabilmek için 117 milyon 700 bin lira teminat yatırılması ve 1 Eylül saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 2 Eylül saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ’nin demir çelik üretimine özgülenmiş faaliyetleri ile bağlantılı varlıklardan oluşuyor.

Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinde ise muhammen bedel 24 milyon 656 bin lira olarak tespit edildi.

Bütünlüğün kapsamı, Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi’ne ait 95 adet muhtelif marka ve modeldeki araçtan oluşuyor.

Katılım için 2 milyon 465 bin 600 lira teminat yatırılması gereken ihaleye 25 Ağustos saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi şartı konuldu. İhale, 26 Ağustos saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.