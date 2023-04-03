TOBB, 1 milyar lira destekle konut seferberliği başlattı

Türk iş dünyası Kahraman­maraş merkezli depre­min yıktığı 11 şehirde ka­lıcı konut kampanyası başlatıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde depremze­deler için hayata geçirilen “Konut Seferberliği”ni “El Verin Ev Ya­palım” kampanyasının detayları paylaşıldı. TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Sektör Meclis başkanlarının da katıldığı toplan­tıda kampanya hakkında bilgi ve­ren TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "İş Dünya­sı Konut Seferberliği" kampanya­sını hayata geçirmeyi kararlaştır­dıklarını söyledi.

“Yalnız olmadıklarını gösterelim”

Hisarcıklıoğlu, yaraları saracak­larını, depremden etkilenmiş şehir­leri tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, depremde yiten can­ların geri getirilemeyeceğini ancak yürekleri yakan bu acıları bir neb­ze olsun dindirebilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların yalnız olmadıklarının gösterilebileceğini vurguladı., bunun da tek yolunun, birlikten, beraberlikten, dayanışma içinde hareket etmekten geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, yardım­laşma ayı olan ramazanı, deprem bölgesindeki vatandaşların yükünü hafifletmek için vesile haline getir­mek istediklerini, bölgenin topar­lanması için öncelikle kalıcı ve sağ­lam konutlara ihtiyaç olduğuna dik­kati çekti.

Devletin kapsamlı bir inşaat programı başlattığını hatırlatan Hi­sarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüccar ve sanayici­leri olarak burada yerimizi almalı­yız. Bundan dolayı da, ülke çapın­da, iş dünyamızın ve hayırseverlerin desteğini almak üzere, 'İş Dünyası Konut Seferberliği' kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Bu kapsamda, depremzedeler için ka­lıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırım­larımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakit vererek kampanyayı başlatıyoruz. Odalarımızla, borsalarımızla, sek­tör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, camiamı­zın tamamıyla da, buna dahil oluyo­ruz. Onlar, 81 il ve 160 ilçede, bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele ya­yılmasını sağlayacak. Buradan tüm iş dünyamızı ve hayırsever vatan­daşlarımızı da bu seferberliğe davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, bera­ber olma, kenetlenme günüdür. Gün birlik olma günüdür. Gelin, ister bir blok, bir daire, bir tuğla karşılığı ba­ğışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumu­zu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek vere­lim. Kampanya sloganımızda da ifa­de ettiğimiz gibi, gelin hep birlikte 'El Verin Ev Yapalım.' Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınla­rına umut olalım."

İTO'dan tam destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO olarak şimdi tüm gücümüzü deprem bölgesine kalıcı konutlar yapmaya odakladık. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıkladığı İş Dünyası Kalıcı Konut Kampanyası’na tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İTO‘dan yapılan açıklamaya göre, Avdagiç, twitter hesabından yaptığı duyuruda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde vatandaşların gelecek kışa, sıcak bir yuvada olmaları için birlikte çalışacaklarını kaydetti. Avdagiç, mesajını "İstanbul iş dünyamızın tüm mensuplarını #ElverinEvyapalım kampanyasına katılmaya çağırıyorum" diye tamamladı.