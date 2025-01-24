TOBB 2024 verilerini duyurdu: Kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı hızla arttı

2024 yılında Türkiye’de ekonomik faaliyetlerdeki hareketlilik, şirket kuruluş ve kapanış rakamlarına da yansıdı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında kurulan şirket sayısında, 2023 yılına kıyasla yüzde 10,2 oranında azalma görüldü. Aynı dönemde, kapanan şirket sayısındaki artış ise yüzde 21,4 olarak kaydedildi.

Kuruluş verileri

TOBB verilerine göre, 2024 yılında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 16,5 oranında düştü. Bununla birlikte, Aralık 2024 verileri, Aralık 2023’e kıyasla kurulan şirket sayısında yüzde 1,1’lik bir artış olduğunu ortaya koydu. Ancak aynı dönemde, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 28,2 oranında azaldı.

Kapanış verileri

2024 yılında kapanan şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,4 artarken, kapanan kooperatiflerin sayısında yüzde 12,2 oranında artış kaydedildi. Buna karşılık, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 46,2 oranında önemli bir azalma görüldü.

Aralık 2024 özelinde ise kapanan şirket sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26,9 artış gösterirken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,3 oranında arttı. Aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 30,3’lük bir düşüş yaşandı.

Aylık değişimler

Aralık 2024’te, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,1 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 187,2, kapanan kooperatiflerde yüzde 282,4 ve kapanan gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 97,5 oranında artış gerçekleşti.

Bu veriler, ekonomik dalgalanmaların ve sektör dinamiklerinin şirket kuruluş ve kapanışlarına olan etkisini gözler önüne seriyor.