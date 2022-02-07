TOBB 70 yaşında

ANKARA (DÜNYA) - İlk genel kurulunu 6 Şubat 1952’de yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 70’inci yılı geride bıraktı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kuruluş yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Mart 1950’de kuruluş kanunu yürürlüğe giren TOBB’un ilk genel kurulunu ise 6 Şubat 1952’de yapıp, 7 Şubat 1952 tarihinde de organ seçimlerini tamamladığını bildirdi.

TOBB’un 70 yılda yerel bir kurumdan, küresel bir aktöre dönüştüğünün altını çizen Hisarcıklıoğlu, “365 Oda ve Borsası, 65 Sektör Meclisi ile ülkemiz iş dünyasını tamamını hem coğrafi hem de sektörel anlamda bir araya topladı. Atlantik ile Pasifik arasındaki tüm özel sektör kurumlarının yönetimine seçildi ve Türk özel sektörün hak ve hukukunu uluslararası düzeyde savunan bir konuma gelindi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek için öncülük yaptıklarına değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“TOGG yatırımcılarını bir araya getiren, yurtiçinde mesleki eğitimden kara gümrük kapılarının modernizasyonuna, Kredi Garanti Fonu’ndan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri’ne, lisanslı depolardan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın kurulmasına, yurtdışında Türkiye Ticaret Merkezi açılmasına kadar çok geniş bir yelpazede özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaşıldı.”

TOBB’un sadece sorunları tespit etmediğini dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, sonuç odaklı çalışmalarla kalıcı çözümlerin de hayata geçirilmesini sağladıklarını söyledi.

TOBB İLK YÖNETİM KURULU:

Üzeyir Avunduk (Ankara Ticaret ve Sanayi Odası), Vehbi Koç (Ankara Ticaret ve Sanayi Odası), Feyzi Dural (Adana Ticaret ve Sanayi Odası), İzzet Akosman (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası), Şükrü Kerimzade (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası), Selahattin Sanver (İzmir Ticaret Odasi), Osman Kibar (İzmir Sanayi Odası), Haydar Dündar (İzmir Ticaret Borsası), Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası)